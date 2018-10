Nieuwste Telefilm 'Dòst' van Groningse komaf

'De film gaat over de ontluiking van seksualiteit in een Gronings dorpje. En dat gaat niet al te makkelijk', vertelt de Grunneger filmmaker Joren Molter over zijn nieuwste Telefilm. Zelf groeide hij op in Borgercompagnie, waar het hem niet altijd even makkelijk werd gemaakt.

1) Tour door het veteranenhuis

Getraumatiseerde militairen kunnen voortaan worden opgevangen in de nieuwe Thuisbasis Veteranen in Eelde. Verslaggever Beppie van der Sluis kreeg als een van de eersten een rondleiding..



2) Makkie voor Max

Gisteravond in de pauze van Donar tegen Aris Leeuwarden gebeurde iets wat bijna nooit voorkomt: vanaf de middenstip werd de bal recht in de basket gegooid. De 10-jarige Max Zuhorn flikte het. Maar wie is jongen achter dit prachtige schot?



3) Witte busjes: broodjeaapverhaal?

Het gaat al enige tijd rond in de media: witte busjes met 'enge mannen' die worden gespot in de provincie. Peter Burger van de Universiteit Leiden is expert op het gebied van nepnieuws en zegt dat er al jaren verhalen gaan over witte busjes.



4) Komt dat zien!

Binnenkort te zien op NPO 3: de Groningse korte film Dòst. Deze film is deels opgenomen in Meeden en is gemaakt door de in Borgercompagnie opgegroeide filmmaker Joren Molter. In Noord Vandaag vertelt hij over de deels autobiografische film.



