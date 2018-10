Ministerie 'geen voorstander' van zorgpremies Lentis en UMCG

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is niet blij met het uitdelen van premies en bonussen in de zorg. 'Het werkt onderlinge concurrentie in de hand, en daar zijn wij geen voorstander van'.

Eerder deze week kondigde GGZ-instelling Lentis aan verpleegkundigen een jaar collegegeld terug te betalen als ze in dienst komen. En ook het UMCG heeft recent een nieuwe 'bindingspremie' aangekondigd om personeel te behouden.

'Geen structurele oplossing'

Het ministerie noemt het in antwoord op vragen van RTV Noord 'begrijpelijk dat werkgevers verkennen hoe ze aantrekkelijk kunnen zijn. (...) Maar premies en bonussen zijn geen structurele oplossing voor de aanpak van de personeelstekorten'.

Bovendien denk het ministerie van VWS dus dat de premies onderlinge concurrentie in de hand werken. Daar is het niet blij mee, want: 'we moeten inzetten op betere samenwerking'.

'Juist samenwerken'

Het ministerie wil namelijk dat zorginstellingen de personeelstekorten regionaal aanpakken, en 'dat gaat juist uit van een betere samenwerking'.

Ook Zorgplein Noord, de grootste zorg en welzijnsorganisatie van het noorden, noemt het premiebeleid Lentis 'begrijpelijk', maar geen oplossing voor de langer termijn.

Zorgplein Noord wil juist de enorme personeelstekorten in de zorg oplossen door 'gezamenlijke initiatieven'. 'Alleen zo houden we goede zorg en ondersteuning (…) in onze regio in stand'.

Volgens de werkgeversorganisatie moeten werkgevers kijken hoe de zorg anders kan worden georganiseerd.

'Sleutel tot gezonde arbeidsmarkt'

'We horen dat de mensen die nu via deze actie binnenkomen bij Lentis voor langere tijd kunnen worden ingezet in de sector. Daarvoor is het wel nodig dat mensen een goed inwerkprogramma ontvangen en in een prettig werkklimaat terechtkomen', schrijft Zorgplein Noord. Dat is volgens de organisatie de 'sleutel tot een gezonde arbeidsmarkt'.

Hoe zit het met die premies?

Eerder dit jaar maakte het UMCG bekend te gaan werken met een bindingspremie. Ruim 700 specialistische medewerkers krijgen 5000 euro extra als ze beloven zeker drie jaar langer in het ziekenhuis te werken.

Lentis kondigde maandag aan een jaar collegegeld terug te betalen aan verpleegkundigen die in dienst komen. Eerder maakte Lentis al bekend nieuwe werknemers direct een vast contract te bieden. Personeel dat nieuwe medewerkers binnenloodst krijgt eveneens een premie.

Dergelijke premies komen in de zorgwereld relatief weinig voor, maar steken in tijden van hoog- of laagconjunctuur vaker de kop op. Het huidige personeelstekort in de zorg neem alleen maar toe. Het ministerie van VWS verwacht in 2022 een tekort van maximaal 125.000 medewerkers als er niets wordt gedaan.

