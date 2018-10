Wiebes over NAM-lekkage: 'Dit mag niet gebeuren'

Een lekkage van aardgascondensaat zoals afgelopen week op het tankenpark van de NAM in Farmsum, is volgens minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken een ongeluk dat 'niet mag voorkomen'. Maar op consequenties wil de bewindsman niet vooruitlopen.

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie verdenkt de NAM ervan om in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld en is daarom een strafrechtelijk onderzoek gestart. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) werkt aan dat onderzoek mee.

Wat is verwijtbaar?

Wiebes geeft aan dat hij wil wachten op de uitkomst van het onderzoek voordat hij een oordeel velt over de lekkage van het giftige aardgascondensaat.

'Er wordt nu onderzocht wat verwijtbaar is en wat niet, wat er aan de hand is, hoe het voorkomen kan worden en welke lessen we daaruit kunnen trekken', zegt Wiebes. 'Dat komt allemaal. Op basis van de feiten en bevindingen moeten er dan misschien dingen gebeuren.'

Oordeel komt later

'Nu kan ik er nog niets zinnigs over zeggen. We zoeken het uit, gaan hier mee aan het werk en komen dan met een oordeel.'

