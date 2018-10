Laatste condensaatresten verdampen: 'En daar loop je vrolijk in rond'

Omwonenden van het Afwateringskanaal in Farmsum hebben nog altijd last van de lekkage van aardgascondensaat van de NAM. De laatste resten drijven nog op het water, en dat valt te zien én te ruiken.

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de olieverontreiniging in het kanaal het giftige aardgascondensaat is.

Laatste vlekjes

Waterschap Hunze en Aa's heeft naar eigen zeggen 99 procent van het oppervlaktewater schoongemaakt, maar de laatste vlekjes nog niet. Volgens een woordvoerder van het waterschap moet dat verdampen.

'Als het meer wordt, gaan we het water opnieuw reinigen. De schermen blijven in ieder geval liggen, zodat het zich niet kan verspreiden. Ook halen we de plantenresten uit het water, omdat ze nog condensaat kunnen bevatten', vertelt de woordvoerder.

Hoofdpijn en misselijkheid

Alex Tillema woont met zijn broer en ouders aan het Afwateringskanaal in Farmsum. Afgelopen weekend schrok hij van de hoeveelheid olie op het water:

'Hier dreef een dikke laag drab op het kanaal. Het stonk heel erg en we konden er niet bij in de buurt staan', vertelt Tillema. 'We kregen hoofdpijn en werden er misselijk van.'

'De brandweer liep met gasmaskers op, terwijl wij in de buurt konden lopen alsof er niks aan de hand is. Dat geeft je geen prettig gevoel', vertelt de Farmsumer.

Naast mijn huis

Bij zijn achtertuin is nog steeds een blauwe gloed te zien op het water. Af en toe drijven olievlekjes voorbij in regenboogkleuren. Hij is er niet gerust op dat dit bij zijn achtertuin verdampt: 'Dat gaat rustig de lucht in, maar wel naast mijn huis. En daar loop je dan vrolijk in rond...'

Uit metingen van de brandweer en GGD blijkt dat het om dermate lage concentraties gaat, dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Mensen die desondanks klachten ervaren, kunnen contact opnemen met hun huisarts of de GGD, zo laat de gemeente Delfzijl weten.

Via riool

Vorige week donderdag belandde het aardgascondensaat in het kanaal, nadat een lekbak bij het tankenpark van de NAM overstroomde. Via een putje liep het via het riool voor hemelwaterafvoer naar het kanaal.

De NAM laat weten het incident te betreuren. Het bedrijf heeft personeel en materieel beschikbaar gesteld voor het schoonmaken van de riolering. Ook gaat de NAM onderzoeken hoe het mis kon gaan met de lekkage.

Strafrechtelijk onderzoek

Ook het Openbaar Ministerie doet onderzoek. Het verdenkt de NAM ervan in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld en is daarom een strafrechtelijk onderzoek gestart. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen werkt daaraan mee.

