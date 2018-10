Lycurgus verliest en heeft wondertje nodig in Champions League

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn de voorronde van de Champions League in mineur begonnen. In MartiniPlaza verloren de Groningers het eerste duel tegen SK Posojilnica Aich/Dob met 1-3.

De eerste set was spannend en hoewel de ploeg van coach Arjan Taaij nog wel op setpoint kwam bij 24-23, was het uiteindelijk de kampioen van Oostenrijk die deze set naar zich toe trok (24-26).

Gelijkop

Het tweede bedrijf ging onder het toeziend oog van duizend toeschouwers eveneens lang gelijkop. Lycurgus stond nog wel met 22-21 voor, maar kon niet voorkomen dat ook deze set naar de bezoekers ging (22-25), mede dankzij de harde opslag van Matej Mihajlovic.

De derde set leek op het einde even eenzelfde soort verloop te krijgen, nadat de 23-20 voorsprong werd weggegeven. Toch wisten de Groningers de set nipt te winnen (25-23).

In de laatste set waren de Oostenrijkers duidelijk beter (18-25).

Maaseik

Lycurgus doet voor de derde keer mee aan de voorronde van de Champions League. De twee voorgaande jaren was het Belgische Noliko Maaseik in de tweede voorronde het eindstation.

Return

Volgende week woensdag is de return in Oostenrijk. De winnaar over twee duels gaat door naar de volgende voorronde van de Champions League. Lycurgus moet daar met 3-0 of 3-1 winnen om een beslissende golden set af te dwingen.