'Ingenieus pompje' maakt chemotherapie thuis mogelijk Een arts met een chemokuur (Foto: Lex van Lieshout/ANP)

Chemotherapie, maar dan niet in het ziekenhuis, maar thuis op de bank. Patiënten van de ziekenhuizen van Treant Zorggroep komen hiervoor in sommige gevallen in aanmerking.

Via een klein 'ingenieus infuuspompje' stroomt de chemovloeistof geleidelijk het lichaam in. Het aan- en afkoppelen van het infuus gebeurt nog wel in het ziekenhuis. Niet voor iedere patiënt De thuisbehandeling is geschikt voor bepaalde vormen van chemotherapie bij darm-, pancreas- en maagkanker. Het inzetten van de behandeling is een keuze en gaat in overleg tussen patiënt en oncoloog. Paar maanden onderweg Eind mei maakte de eerste patiënt gebruik van 'thuischemo'. Ziekenhuisapotheker Jeffrey Engelhart. 'De patiënt sliep rustiger en zijn eetlust was verbeterd. Oof het feit dat hij tijdens de behandeling zijn kinderen 'gewoon' naar school kon brengen, vond hij heel positief.'