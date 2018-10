Teleurgestelde Henk Wijngaard loopt weg bij concert van Shania Twain

Zanger Henk Wijngaard als Stadskanaal is na tien minuten al teleurgesteld vertrokken bij het concert van zijn nichtje Shania Twain. 'Ik kon haar slechts zien als een miniatuurpoppetje.'

Concertorganisator Mojo gaf hem en zijn zoon VIP-kaarten, helemaal achter in de zaal. Voorafgaand had hij gehoopt op een bijzondere avond. 'DJ Giel Beelen beloofde me vorige week nog een verrassing, maar van hem heb ik niets meer gehoord', zegt Wijngaard tegen RTV Drenthe.

'In de zaal zaten we helemaal achteraan. Ik had beter een filmpje van haar op YouTube kunnen bekijken.'

'Geen avond van mijn leven'

'Ik voelde me tijdens haar show echt verloren. Dan zie je daar mensen vooraan zitten, daar had ik ook willen zitten. Ik had me echt verheugd op de avond van mijn leven, maar het mocht niet zo zijn. Ik had meer respect verwacht van Mojo.'

