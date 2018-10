Twee buitenspelers zeggen FC Groningen te hebben afgewezen

FC Groningen heeft geprobeerd om Oussama Assaidi van FC Twente naar het Hitachi Stadion te halen. Dat zegt Assaidi zelf tegen lokale zender 1Twente. 'Ze wilden me graag halen, maar ik zie dat niet zitten', aldus de 30-jarige buitenspeler.

'Ook een Russische club wilde mij hebben. Maar FC Twente is een fantastische club en ik voetbal daar graag voor. Wie weet sluit ik mijn carrière hier af.' Op dit moment is Assaidi herstellende van een blessure.



Assaidi legt uit (vanaf 2:42)



Groeneveld

Eerder deze week zei ook buitenspeler Danjuma Groeneveld (21) dat hij FC Groningen indirect heeft afgewezen. De revelatie van NEC vorig seizoen stond in de belangstelling van Ajax, dat hem vervolgens aan FC Groningen zou verhuren.

Maar daar had hij geen trek in, zei hij in De Telegraaf: 'De manier waarop Club Brugge te werk ging, sprak me aan. Eerst naar Groningen gaan, vond ik met de andere opties die ik had niet verstandig.'

Vanwege zijn goede spel daar heeft bondscoach Ronald Koeman hem nu voor het eerst in zijn loopbaan bij het Nederlands Elftal gehaald.

'Mosterd na de maaltijd'

Technisch manager Ron Jans van FC Groningen bevestigt de interesse in Groeneveld. 'Wij waren geïnteresseerd, maar dat waren er meer. Vaak ook grotere clubs. Over de constructie met Ajax kan ik niks zeggen. Daarnaast hebben we één keer oriënterend met Oussama gesproken. Maar dit is wel een beetje mosterd na de maaltijd, want dit speelde allemaal vorig seizoen.'



Groeneveld zit voor het eerst bij het Nederlands Efltal (foto: Orangepictures)