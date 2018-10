Deel dit artikel:













Komende weken extra bussen tijdens spoorstremming (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Qbuzz zet vanaf komende dinsdag extra bussen in op een aantal lijnen, in verband met werkzaamheden aan het spoor in onze provincie.

Lijn 65 Tussen Zoutkamp, Winsum en Groningen (lijn 65) rijden van 17 tot en met 19 oktober extra bussen in de spits. Q-link lijn 2 In het weekend van 27 en 28 oktober rijdt Q-link lijn 2 tussen Reitdiep en station Europapark in Stad de hele dag door, tot middernacht. Normaal gesproken rijdt de bus tot 19:00 uur. De bussen sluiten aan op de intercitytreinen richting Zwolle. Lijn 210 Op zondagavond 28 oktober rijdt de speciale lijn 210, tussen 19:15 en 22:45 uur van het Hoofdstation naar Station Noord in Stad, via de Korrewegwijk. De bus vertrekt kort na aankomst van de intercity vanuit de richting Zwolle. Qliner 309 In het weekend van 27 en 28 oktober rijdt Qliner 309 tussen Assen en Groningen van 07:00 tot 00:00 uur twee keer per uur. Minder treinen Van dinsdag 16 tot en met zondag 28 oktober rijden er geen treinen van Groningen naar Buitenpost. En van woensdag 17 tot en met zondag 28 oktober is er geen treinverkeer tussen Groningen en Delfzijl en tussen Groningen en Roodeschool/Eemshaven. Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober rijden er geen treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark, tussen Groningen en Veendam en op het traject Groningen – Winschoten – Weener. Vervangend busvervoer Naast de extra bussen die Qbuzz inzet rijden er namens treinvervoerder Arriva vervangende bussen. Lees ook: - Spoor gaat op de schop: 'Als je gaat bouwen veroorzaak je nu eenmaal ook overlast'

