Lopend Vuur: Zorg is een taak van de staat

De komende decennia zal ons land sterk vergrijzen. In die samenleving wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers: kinderen, broers, zussen, vrienden of buren die de helpende hand toesteken.

RTV Noord peilt samen met de NOS in hoeverre jij mensen in je omgeving helpt.

In veel landen in de wereld is het normaal dat je als kind later voor je ouders zorgt of zelfs in huis neemt. Los daarvan kan iemand helpen ook heel dankbaar werk zijn.

Of is mantelzorg of hulp aan je naaste iets wat niet zou moeten hoeven bestaan?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Ben jij actief als mantelzorger? En wat zou de rol van de overheid moeten zijn? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

Fietsenkelder

Moet er een fietsenkelder komen onder Vismarkt in Stad? Ja dat is een goed idee, zegt zo'n 70% van de 3.304 stemmers op ons Lopend Vuur van donderdag. De andere 30% ziet liever een andere oplosing.