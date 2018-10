Deel dit artikel:













Rondje Groningen: ook zoutstrooiers moeten trainen Zoutstrooien (archief) (Foto: ANP Jeroen Jumelet)

Vandaag is het bedank-de-boeren-dag en we gaan verder een heerlijk warm weekend tegemoet. Geniet ervan is de tip, maar misschien kom je ook wel een strooiwagen tegen. Echt waar!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Nedersaksisch gevaar De Brabantse schrijfster Sylvia Visser maakt zich, met een knipoog, zorgen over de nieuwe staat van het Nedersaksisch. Een taal is volgens Visser 'een dialect met een leger en een vloot' en dat heeft het Brabants, Limburgs en Zeeuws niet. Dus.... 2) Strooien bij warm weer Nee, dat doen ze in Midden-Groningen niet, maar er worden wel technisch getraind. Daarom kun je bij warm weer in deze gemeente ook strooiwagens zien rijden, om te kijken of de routes veilig zijn. 3) Weekendtip Weeramateur Jannes Wiersema uit Roodeschool kan het weten: geniet nog even van de aankomende dagen, daarna komt toch echt de herfst weer (terug). 4) In het achterhoofd Goed om alvast even bij stil te staan: wat minder snel rijden tussen Veendam en Nieuwe Pekela en volgende week vrijdagnacht zit de weg dicht. 5) Maak van je roze wolk.... ....geen rookwolk, aldus de brandweer. Daarom staan ze op de negenmaandenbeurs met tips en informatie. 6) Bedankje We wisten het eerlijk gezegd niet, maar vandaag is het boerenbedankdag, oftewel 'Thank a Farmer Day'. 7) Prachtig Niks maar aan toe te voegen. 8) Op de foto met Beppie Wie wil dat nou niet? En je kunt er ook nog een prijs mee winnen, hoe leuk! Rondje Groningen is er elke werkdag. Eentje gemist? Bekijk dan ons archief!