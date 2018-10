Dit weekend in Groningen: Schlagers, paddenstoelen en rennen noar Stad

Het lijkt alsof er geen einde aan de zomer komt. En ook niet aan de grote variëteit van activiteiten in onze provincie. Een greep uit wat je dit weekend in Stad en Ommeland kunt beleven.

'Boen' het Noorderplantsoen

Het Noorderplantsoen is bij mooi weer zeer geliefd. Maar waar veel mensen komen, blijft ook rommel achter. Vandaar dat zaterdag een grote najaarsschoonmaak wordt gehouden. Meehelpen? De schoonmaakactie begint om 10.45 uur bij restaurant Zondag en duurt tot vlak na het middaguur.

Ploeteren in Boerakker

Is schoonmaken je niet actief genoeg, dan is de Survivalrun Boerakker zaterdag misschien wel een alternatief. Het ploeteren begint om 10 uur. O ja, gewoon in het zonnetje de deelnemers aanmoedigen mag ook.



Van Lagerfett tot Kuhr

Op muzikaal gebied is er voor ieder wat wils. Zo wordt zaterdag in Hoogezand-Sappemeer een accordeonfestival gehouden. Muzikanten uit binnen- en buitenland spelen vanaf 13 uur in Theater Het Kielzog. Eveneens op zaterdag is het Oktober BierFest in de Rodenburghal in Leek met een optreden van 'schlagerkönig' Otto Lagerfett.

Verkies je Nederlands boven Duits, dan klinkt 'Gekust door de Eeuwigheid' misschien als een beter plan. Zondag staat Lenny Kuhr vanaf 15 uur met dit programma in 't Waarhuis in Aduarderzijl.



Op een grote paddenstoel...

Bij Landgoed Ennemaborg in Midwolda wordt zondag het paddenstoelenfestival gehouden. Paddenstoelen zoeken, luisteren naar een verhalenverteller, uilenballen uitpluizen of op survival. Het kan allemaal van 11 tot 17 uur.

4Mijl (4 You)

Uiteraard mogen de 4Mijl4You en 4Mijl ook niet ontbreken. Zaterdagavond wordt 'de 4 Mijl anders gedaan' tijdens de 4Mijl4You. Op zondag is het hardloopevenement van Haren naar de Vismarkt in Stad. Beide evenementen zijn te volgen via RTV Noord. Op zaterdag via Facebook en Instagram en op zondag via radio, tv, online en onze social media.