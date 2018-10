Altijd vol gas, ook bij de 4 Mijl

Uren kan Henk Snijder vertellen over z'n carrière als grasbaancoureur. De geroutineerde snelheidsduivel uit Slochteren rijdt op 58-jarige leeftijd nog steeds z'n rondjes op de circuits in Europa.

En niet voor de lol. Hij werd dit seizoen voor de derde keer op rij kampioen van de European Veteran Longtrack Series. De bokaal staat voor iedereen duidelijk zichtbaar in de woonkamer, naast een grote bekerkast. Want de prijzen die Snijder heeft gewonnen zijn talrijk.

Verstandig

'Zes jaar geleden ben ik weer begonnen met rijden. Ik was er veertien jaar tussenuit geweest. De blessures begonnen op den duur wat te komen. Ik kreeg last van m'n knieën en enkelbanden. Dus leek het me verstandig om het een tijdje rustig aan te doen. Maar dat werd een langere tijd dan ik verwacht had', vertelt Snijder.

Niet verveeld

Hij verveelde zich niet in die periode. 'Ik hou van techniek en heb veel andere jongens geholpen met de afstelling van hun machine, het tunen.'

Het is haast een wonder dat Snijder nog tijd heeft om aan loopwedstrijden in de regio mee te doen. Vorige week was hij nog deelnemer aan de '7 van Martenshoek'. Als voorbereiding op de 4 Mijl van Groningen.

Persoonlijk record

Zijn persoonlijk record is 30 minuten en 8 seconden. Hij wil graag nog een keer onder het half uur finishen op de Vismarkt. 'Ik heb regelmatig dat ik halverwege denk dat het moet lukken, maar de Herestraat nekt mij dan. Dat komt denk ik omdat het daar nauwer is en dat je moet slalommen tussen de andere deelnemers door.'

Vol gas

Bij de 4 Mijl wil hij het liefst vooraan staan in het startvak. Wat dat betreft zijn er overeenkomsten met het grasbaanracen: zo snel mogelijk vertrekken. Snijder heeft niet voor niets de bijnaam Henk 'vol gas' Snijder. 'Het is vaak de dood of de gladiolen bij mij. Ik denk nooit waar ben ik aan begonnen? Het gaat me vrij makkelijk af.'

Lees ook:

- Weet jij alles over de 4 Mijl? Doe de quiz!