Vanaf vandaag tank je E5 of B7: 'Mensen snappen het prima'

Als je vrijdag bij de benzinepomp staat, zie je niet alleen Euro95 of diesel, maar ook stickers met nieuwe namen zoals E5 en B7. Verwarrend? In de praktijk valt het mee zeggen pomphouders.

Bij de Groningse pompen zijn tot nu toe weinig problemen, zo blijkt uit een rondje langs een aantal tankstations. De algemene indruk: het gaat prima, het valt eigenlijk niet op.

Stickers erop

De meeste tankstation hebben de stickers er al op. Bij OK in Grootegast is dat vrijdag gebeurd: 'Ik heb ze er vanmorgen opgeplakt', aldus een medewerker.

Sommigen hebben het al wat langer. Bij Shell in de stadse wijk Paddepoel zijn de stickers er al een dag of vijf. Avia Veendam heeft ze ze zelfs al een week of drie.

Bij tankstation Metting in Bellingwolde zijn ze nog niet te zien: 'Die dingen zullen morgen wel met de post komen en dan gaan ze erop. Ach, er kraait geen haan naar. Mensen doen er spottend over en denken: ze hebben weer wat uitgevonden.'

Opvallende stickers

De door ons gesproken pomphouders zijn unaniem over de invloed op de tankende bezoekers: het valt sommige mensen op, maar niemand heeft nog verkeerd getankt.

'Mensen snappen het wel', zeggen ze bij Avia Veendam. 'De stickercode staat er ook kleiner op en de normale namen staan er nog groot.' Ook bij OK Grootegast zien ze hetzelfde: 'De sticker valt bijna niet op.'

Hoe zat het ook alweer?

Op alle pompen en vulpistolen in de landen van de EU plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije zitten nu dezelfde stickers. Het moet nu makkelijk zijn om overal in Europa de juiste brandstof te tanken.

Symbolen voor benzine zijn rond met een E en een cijfer die het ethanolgehalte aangeven: E5 en E10.

Diesel wordt B7, verwijzend naar de 7 procent aan biobrandstof die in de diesel zit. LPG houdt hetzelfde symbool.

Er is de afgelopen dagen flink gestickerd. In heel Nederland zijn 150.000 stickers geplaatst bij ruim 4000 tankstations. Wie de komende dagen gaat tanken hoeft zich overigens geen zorgen te maken: de oude namen van de brandstoffen staan er nog gewoon bij. Vanaf vrijdag is er alleen een extra sticker te zien.

Oudere auto's

E5, oftewel benzine met 5 procent bijgemengde bio-ethanol, komt overeen met de huidige populaire Euro95 en Euro98. Sinds 2005 wordt al maximaal vijf procent ethanol bijgemengd.

Volgens EU-regels moet dat in 2020 minimaal 10 procent zijn. Oftewel E10.

Bezitters van oudere auto's van voor 2000 moeten bij het tanken van E10 alleen wel opletten. Ongeveer 10 procent van alle auto's heeft volgens de ANWB onder meer brandstofleidingen die niet tegen E10 kunnen.

In Duitsland, Frankrijk en België zijn tankstations al massaal overgestapt naar E10 en wordt E5/Euro95 geleidelijk uitgefaseerd. In Nederland is dat nog niet het geval en volgens de ANWB is de verplichting naar E10 nog niet helemaal uitgestippeld. "Maar de staatssecretaris heeft recent uitgesproken dat dit voor 2020 zal zijn."

De verplichting om als pomphouder E10 aan te bieden betekent overigens niet dat E5 verboden wordt. Maar naarmate steeds minder auto's alleen op E5 kunnen rijden, zal E5 op termijn vanzelf verdwijnen.

