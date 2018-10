Kamperen in oktober: 'Mensen houden het zomergevoel nog even vast'

Het lijkt misschien raar in oktober, maar een aantal campings in Groningen zit goed vol. Zoals de camping in Lauwersoog, waar rond de vijftig plekken bezet zijn. Reden: het mooie nazomerweer deze week.

'Het is drukker dan voorgaande jaren in deze week van oktober', zegt directeur Jelle Bos. 'We hebben natuurlijk ook een fantastisch seizoen gehad en mensen houden het zomergevoel nog even vast.'

'Gezinnen met jonge kinderen, en mensen die niet meer afhankelijk zijn van school of werk, die staan hier allemaal op het park.'

Trend

Bos merkt een trend op: 'Mensen gaan vaker in eigen land op vakantie. De vakanties zijn korter, maar er zijn er meer. En er wordt meer geld uitgegeven. In Noord-Nederland is ontzettend veel geïnvesteerd in toerisme en recreatie. Dat zijn allemaal faciliteiten en voorwaarden om hier het hele jaar te komen.'