Molen Germania in Thesinge draait binnenkort weer

Molen Germania in Thesinge heeft zo'n anderhalf jaar stilgestaan, maar gaat vanaf half november weer draaien. Er was een probleem met de veiligheid, maar dat is opgelost.

De molen heeft vrijdag nieuwe roeden gekregen, waaraan de wieken bevestigd zijn. In april vorig jaar werd Germania - net als drie andere molens in onze provincie - stilgezet. Er kon mogelijk iets mis zijn met de boutverbinding, waardoor de wieken in het ergste geval los konden raken.

'Er ontstond een soort metaalmoeheid bij de bouten', zegt Douwe van der Zee van het Groninger Landschap, dat de molen in beheer heeft.

'Niets aan'

'Voor een vrijwilliger is er helemaal niets aan, als je niet kunt draaien', zegt Van der Zee. 'Voor het dorp is het ook niet goed. Het enthousiasme voor de molen gaat weg. Nu de molen weer in orde is, gaan de molenaars vast weer met plezier draaien.'

Stilstaan is niet goed

'Ik verwacht dat we half november weer kunnen draaien', zegt molenaar Ben Herbrink. 'Het hekwerk moet er nog op, het zeil moet er nog op. Alles moet even weer goed vastgeslagen worden. De molen wordt er slechter van als hij zo lang heeft stilgestaan. Als een molen draait en beweegt, heb je minder last van verval.'

'Het hoort bij het dorp'

Jan Mollema geeft als gids rondleidingen in de molen en is verheugd dat de molen straks weer in bedrijf is.

'Het is een monument, ik heb altijd gezegd dat de deuren weer open moeten. Het hoort bij het dorp. Mensen moet binnen kunnen kijken, hoe het allemaal zit met die molen? En dan ben ik er om het verhaal te vertellen. Hoe het vroeger allemaal gegaan is en nu.'

'Het was ellende'

De molen stamt uit 1825. 'Rijkdom was het niet bij de molens, het was ellende', zegt Mollema. 'Dan brak er wat af, bijvoorbeeld. Als je kijkt wat het opbracht, het malen: dat schoot echt niet op. Daar werd je echt niet rijk van. Later kreeg je corporaties, daar kon een molenaar nooit tegen werken.'

De werkzaamheden werden uitgevoerd met behulp van een grote kraan. 'Het lijkt wel heel wat met zo'n grote kraan, maar vroeger was het veel meer werk. Toen kregen ze het met touwen omhoog en moest het van onderaf. Nu gaat het allemaal van bovenaf', zegt Mollema.

Lees ook:

- Vier Groninger molens staan uit voorzorg stil