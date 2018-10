Huisartsenpost Delfzijl lijkt open te blijven: 'Daar zijn we heel blij mee'

Voorzichtige opluchting in Delfzijl en omgeving. Het plan om de huisartsenpost 's avonds te sluiten lijkt van de baan. Doktersdienst Groningen wil de post behouden, met iets kortere openingstijden.

Het plan was eerst om de spoedpost aan de Jachtlaan 's avonds te sluiten, vanwege toenemende werkdruk onder huisartsen. Daardoor zouden patiënten aangewezen zijn op het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

Te klein

De adviescommissie van de Doktersdienst komt terug op dit voornemen, omdat de post in Scheemda niet groot genoeg blijkt te zijn.

'We zijn van plan om de post in Hoogezand te sluiten, waardoor mensen uit die regio ook naar Scheemda zouden moeten. We kunnen daar helaas niet in één keer mensen uit Delfzijl én Hoogezand opvangen, dat moet geleidelijker', laat directeur Ine Scholten van Doktersdienst Groningen weten.

Twee uur korter

Daarom wordt voorgesteld de post in Delfzijl dagelijks tot 21.00 uur open te houden. Nu is dat nog tot 23.00 uur. De spoedpost in Leek zou alleen in het weekend overdag openblijven.

Over dit voorstel praten de 280 huisartsen uit de provincie Groningen begin november. Tot die tijd is niets zeker, benadrukt Scholten.

Kamervragen en handtekeningen

Het bericht dat de post 's avonds helemaal zou sluiten, veroorzaakte veel onrust in Delfzijl en Appingedam. Het zou een flinke aderlating zijn voor het gebied, dat dit jaar ook al het Delfzicht ziekenhuis kwijtraakte. Beide gemeenteraden riepen unaniem op het plan aan te passen.

De PvdA startte een handtekeningenactie en de SP stelde Kamervragen aan minister Bruno Bruins.

Zorg overeind houden

Doktersdienst-directeur Scholten laat weten dat deze politieke druk - ondanks de aanpassing van het voorstel - geen invloed heeft gehad:

'Ik snap heel goed dat men in Delfzijl en omgeving deze voorziening wil behouden, maar wij moeten de zorg overeind houden. Dit is puur een praktisch besluit, omdat Scheemda nu nog niet groot genoeg is om ook Delfzijl op te vangen. Maar we móeten maatregelen nemen om de werkdruk onder huisartsen te verlagen.'

Drukker

Harry Bulk van Huisartsenkring Groningen beaamt dat: 'In vergelijking met het westen draaien huisartsen hier gemiddeld jaarlijks tachtig uur meer', zegt Bulk. 'Het wordt steeds moeilijker om de spoeddiensten te bemannen.'

ChristenUnie-raadslid Cor Buffinga, die samen met de Seniorenpartij de motie indiende die opriep de post in Delfzijl open te houden, is heel blij met deze uitkomst:

'Die twee uurtjes die we moeten inleveren, nemen we voor lief. Je moet water bij de wijn doen. Hier kunnen we goed mee leven.'

Op 8 november wordt duidelijk of de plannen voor Delfzijl, Hoogezand en Leek doorgaan.

