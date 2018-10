Politie krijgt 'ontspoorde' studenten net op tijd weer op de rails

Een groep van 140 studenten uit Amsterdam kreeg donderdagavond tijdens het laatste gedeelte van de treinreis naar Groningen politiebegeleiding. Een deel van de studenten kon zich namelijk niet gedragen.

In Assen nodigde de politie zichzelf uit op het 'studentenfeestje in de trein'. Wat de politie in de trein tijdens de preek heeft gezegd, is niet bekend, maar het heeft geholpen.

Excuses

Duidelijk is namelijk dat de studenten zich vervolgens in het nachtleven van Groningen hebben gestort en zich daar netjes hebben gedragen.

'Er is niks bekend en ik heb geen rare meldingen voorbij zien komen. Een aantal heeft op het station nog excuses aangeboden voor het iets te jolige gedrag', aldus een politiewoordvoerder.