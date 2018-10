Wat kun jij nú doen om je leven veiliger te maken?

In deze Week van de Veiligheid kun je een heleboel tips krijgen over hoe jij je leven veiliger kunt maken. Maar wat is nu de gouden tip waar je op dit moment iets mee kunt?

Een tip waar alle hulpverleners het over eens lijken te zijn, is het aanmaken van een medisch ID in je smartphone. Daar hoef je de deur niet voor uit, maar je kunt het nú doen op de bank.

Hoe?

Een medisch ID bevat medische gegevens over jezelf die belangrijk kunnen zijn in geval van nood. Ook kun je de gegevens van bijvoorbeeld je echtgeno(o)t(e) invullen, zodat hulpverleners snel contact met hem of haar kunnen zoeken.

Misschien heb je wel eens gehoord dat je ICE voor de naam van de belangrijkste contactpersoon in je telefoon moet zetten. ICE staat voor In Case of Emergency. Maar als het goed is, heb je het beginscherm van je telefoon vergrendeld, dus hoe kunnen hulpverleners dat ICE-nummer dan vinden?

Het antwoord: door het aanmaken van een medisch ID. Dit kan zowel op een iPhone als op een Android-toestel. Bekijk in het blauwe blok onderaan dit artikel hoe je dit kunt doen.

Geen smartphone?

Maar wat als je geen smartphone hebt? Dan hebben de verschillende hulpverleningsdiensten nog wel wat tips die jou in geval van nood kunnen helpen.

Laat 's nachts geen elektrische apparaten zoals een wasdroger draaien Johan Bosklopper - woordvoerder brandweer

Rookmelder

Woordvoerder Johan Bosklopper van de brandweer heeft genoeg aan één woord: rookmelder. 'Helemaal veilig is een gekoppelde rookmelder', gaat hij verder. 'Dan is je rookmelder beneden draadloos verbonden met de rookmelder op de bovenverdieping. Als er beneden iets aan de hand is, word je boven ook meteen gewaarschuwd. Je hebt tenslotte maar drie minuten om je huis uit te vluchten.'

Fireblocker

Op de website van de brandweer staat nog iets anders: een fireblocker. Veel branden ontstaan in elektrische apparaten, zoals wasdrogers. Een fireblocker geeft bij brand automatisch een blusmiddel af, waardoor het vuur dooft. Dit kleine apparaatje kun je aan de binnenkant van je wasdroger monteren.

Geen nachtwerk

'Laat elektrische apparaten sowieso niet 's nachts draaien', raadt Bosklopper aan. 'Als het misgaat, merk je het misschien te laat doordat je slaapt. Laad om diezelfde reden 's nachts ook geen mobieltjes of accu's van elektrische fietsen op. Doe dit alleen als je er bij bent.'

Huisnummer en open deuren

Nog twee heel bruikbare tips van de brandweer: zorg dat je huisnummer zichtbaar en leesbaar is, ook in het donker. Als elke seconde telt, weten hulpdiensten je woning snel te vinden.

En sluit 's nachts de binnendeuren van je huis. Op die manier verspreidt de rook zich minder snel door de woning en heb je meer tijd om veilig buiten te komen.

Maak van je sterke wachtwoorden sterke wachtzinnen Anthony Hogeveen-woordvoerder politie

Sterke wachtzin

Politiewoordvoerder Anthony Hogeveen hoeft ook niet lang na te denken over zijn gouden veiligheidstip: 'Laat je digitaal niet verleiden om onbekende links aan te klikken, hoe echt ze ook lijken. En verzin sterke wachtzinnen en geen wachtwoorden'.

'Het is belangrijk om je in deze tijd bewust te zijn van de gevaren van cybercriminaliteit', vervolgt Hogeveen. 'Natuurlijk komen woninginbraken nog steeds voor, maar we zien echt een toename van cybercriminaliteit. We verwachten dat dit soort criminaliteit in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen.'

RAAK

Verder is de politie een campagne gestart tegen babbeltrucs: 'Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen', is de slogan. Maar wat nu als het toch mis gaat en je wordt thuis of op straat overvallen? Denk dan aan RAAK, adviseert de politie op haar website: Rustig blijven, Accepteren (pleeg geen verzet), Afgeven (geef de overvallers wat ze willen) en Kijken (neem zo veel mogelijk kenmerken van de daders op).

Enne, vergeet je niet hieronder te bekijken hoe je nu je medisch ID kunt instellen?



Medisch ID instellen op iPhone 1.Open allereerst de Gezondheid-app (herkenbaar aan het witte icoon met roze hartje).

2.Tik op rechtsonder in het scherm om het formulier te openen.

3.Zorg dat 'Toon bij vergrendeling' boven in het scherm op groen staat. Daarmee zorg je dat iedereen vanuit het vergrendelscherm jouw informatie kan opvragen.

4.Vul je persoonlijke en medische informatie en je contactperso(o)n(en) in.

5.Sla de gegevens op door rechtsboven op 'Gereed' te tikken. Medisch ID bekijken Heb je het Medisch ID opgeslagen, dan kun je dat checken vanuit het vergrendelscherm:

1.Ga naar het vergrendelscherm en veeg naar rechts.

2.Kies voor 'Noodgeval' linksonder in beeld.

3.Tik op 'Medisch ID' linksonder in het scherm.

4.Je krijgt nu meteen het door jou ingevulde formulier te zien. Medisch ID instellen op Android-toestel 1. Open 'Contacten' en kies voor 'Groepen'.

2. Klik op 'ICE - contacten bij nood'.

3. Klik vervolgens op de + om een contact toe te voegen.

4. Kies nu één van de twee opties:

'Contact toevoegen' of 'Bestaand contact toevoegen'.

5. Sla je aanpassingen op.

6. Test: vergrendel je telefoon en klik rechtsonder op 'Noodgeval'. Links onderin verschijnen je ICE-contactpersonen.



