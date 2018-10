Ophef in Haren: muren en auto's beklad met 'pedo zwijn'

Aan de Laarmanhof in Haren zijn een aantal muren, een bankje, een elektriciteitskastje, een auto en een naambordje naast een deur beklad. Daartussen zaten boodschappen als 'pedo zwijn', maar ook namen van bewoners.

Zoals van deze man: 'Ik heb het vanochtend ontdekt. Gisteravond was er nog niets loos, want tegen acht uur was ik nog bij de auto.'

Een buurman van hem in het seniorencomplex vult aan: 'Ik werd vanochtend wakker en ik kijk naar buiten. Zie ik iemand naar buiten lopen en een foto van de muur maken. Toen zag ik vanaf het balkon dat m'n naam op de muur stond en ben ik naar beneden gegaan.'

Ik heb geen idee wat hier de aanleiding voor is slachtoffer bekladdingen

De bewoner van wie de auto is beklad met 'pedo zwijn': 'Ik heb geen idee wat hier de aanleiding voor is. Die vermoedelijke dader is al drie jaar bezig. Zo waren mijn achterlichten al eens kapot, is een raam van mijn auto gesneuveld en zijn bloembakken vernield.'

Aangifte

Hij gaat volgende week aangifte doen van smaad, laster en vernieling. Bij woningcorporatie Woonborg, waar het seniorencomplex onder valt, zijn in de afgelopen tijd al meerdere klachten binnengekomen over bekladdingen en vernielingen.