Boer Bijmolt krijgt schadevergoeding en is tevreden

Boer Henk Bijmolt uit Tjamsweer is tevreden: het beschadigde Dominee Christoforipad wordt hersteld én hij krijgt 1700 euro voor beschadigingen aan zijn weiland.

Weg en weiland raakten beschadigd door werkzaamheden van netbeheerder Enexis. Die legde stroomkabels aan door het land van Bijmolt, om van een onbeveiligde overgang een beveiligde te maken.

Eis

Bijmolt maakt dagelijks gebruik van het pad en zorgt ook voor het onderhoud ervan. De eis aan Enexis om alles weer in oude staat te herstellen liep volgens hem op niets uit. Enexis zei wel het pad te hebben hersteld, maar dat was volgens Bijmolt niet goed uitgevoerd. Ook het schadevergoedingsaanbod voor het weiland was in zijn ogen onvoldoende.

Bijmolt dreigde zelfs de stroomkabels weer op te graven en los te koppelen. Enexis verwees ondertussen naar de gemeente Appingedam, de eigenaar van het Christoforipad.

'Eind goed, al goed'

Overleg tussen de netbeheerder en de gemeente, overigens zonder de aanwezigheid van Bijmolt, leidde vrijdag tot een oplossing. Bijmolt: 'Eind goed, al goed.'

Lees ook:

- Enexis: vrijdag overleg over de weg van boer Bijmolt

- Woedende boer: 'Ik ben weer te goed van vertrouwen en daar maken ze misbruik van'