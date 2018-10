Deel dit artikel:













Brand in loods van recyclingbedrijf is onder controle Rookontwikkeling op het terrein van het bedrijf (Foto: Huisman Media)

Er woedt brand in een loods op het terrein van een recyclingbedrijf aan de Meihuizenweg in Wildervank. De brand brak vrijdag rond het middaguur uit. Na ongeveer een uur had de brandweer het onder controle.

Er waren geen mensen aanwezig in de loods. Automatische blusinstallatie In de loods staat afval in brand, waardoor de automatische blusinstallatie in werking is gesteld. Die heeft uitbreiding van de brand vermoedelijk voorkomen, meldt de brandweer. Weg afgesloten voor nablussen Bij het nablussen kan nog wel rook vrijkomen, aldus de brandweer. Daarvoor wordt water uit het A.G. Wildervanckkanaal gepompt en met behulp van groot watertransport aangevoerd. De Industrieweg in Wildervank is daarom afgesloten.