'Man vergrijpt zich aan vriendinnen van zijn dochters'

'Grenzeloos' noemde de officier van justitie het gedrag van een 60-jarige man uit Hoogezand. Die kon volgens de officier niet met de handen van de vriendinnen van zijn beide dochters afblijven. Voor ontucht met twee minderjarige meisjes eiste hij negen maanden cel.

Het was een zoete inval in de woning van de Hoogezandster. De dochters namen tussen 2014 tot 2016 vele vriendinnen mee. Er was drank en softdrugs aanwezig, schetste de officier. De vriendinnen kregen geld en cadeautjes van de man. 'Het was gewoon gezellig in huis', zei de man tegen de rechters. Hij ontkende dat hij over de strafrechtelijke grens ging.

Liefdesbriefjes

Eén van de vriendinnen vertelde haar moeder dat er aan haar borsten was gezeten. De moeder informeerde bij andere ouders en vriendinnen of dit ook bij hen gebeurde. Twee andere meisjes vertelden dat ook zij waren betast. Ook zij deden aangifte. De woning van de man hing vol met briefjes van meisjes met liefdesuitingen voor de man.

Zoenen op de mond

De man zag dit anders. Hij ving meisjes op die het thuis moeilijk hadden. Hij vond het niet raar dat de vriendinnen van zijn dochters hem collectief 'papa' noemden en als groet op de mond werd gezoend. Op de computer van de man stond mailverkeer met meisjes, die volgens de rechters 'liefdesverklaringen' konden worden genoemd.

Geen berouw

De officier hekelde de houding van de Hoogezandster. 'Geen woord van berouw, geen besef van de schade die hij heeft aangericht bij puberende meisjes'. Hij noemde dit niet de zwaarste vorm van ontucht, maar wel met kwetsbare meisjes die al door hulpverlening werden omringd.

Vier getuigen

De man ontfermde zich over deze meisjes om hen een nare jeugd te besparen, zei de advocate van de man. Zijn goedheid zou zijn misbruikt. De raadsvrouw wilde vier getuigen bij de rechter-commissaris horen die dit konden bevestigen. De rechtbank wees dat verzoek af, omdat er voldoende verklaringen in het dossier zaten.

De officier vond het bewezen dat de man twee meisjes heeft betast. In de derde zaak vroeg hij vrijspraak. Naast de celstraf eiste de officier totaal ruim 1500 euro schadevergoeding voor de slachtoffers.

De uitspraak is over twee weken.