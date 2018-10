Laatste Stolpersteine in Leek gelegd, maar project is niet afgesloten

Met het leggen van zeventien stenen is vrijdagochtend de slotmanifestatie gehouden van de 'Stolpersteine in Leek'.

Het leggen van Stolpersteine - in het Nederlands 'Struikelstenen' - is een idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Om zo de herinnering levend te houden aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord. Stolpersteinen worden daarom geplaatst in de stoep voor de huizen waar de slachtoffers - Joden en verzetsstrijders - woonden.

Gebed uitgesproken

Vrijdagochtend werden verspreid over een aantal adressen in Leek zeventien Stolpersteine geplaatst. Scholieren van de Borgen lazen het levensbericht van de vermoorde personen op en rabbijn David Gaillard sprak een gebed uit.

Er liggen nu 68 stenen in Leek en omgeving. 'Het hadden er eigenlijk 71 kunnen zijn, maar een aantal families had het liever niet. Hun wens hebben we gerespecteerd', aldus Paul Tameling van de Werkgroep Stolperstein.

Project is niet afgesloten

Volgens Tameling is het project hier niet mee afgesloten. 'Als je verder niets doet, weet niemand over vijf jaar nog waar die stenen voor zijn. Daarom hebben we een boekje met plattegrond en een film over de vermoorde mensen laten maken. Het is de bedoeling dat de jeugd op school daar kennis van neemt en er af en toe aandacht aan besteedt.'

Tentoonstelling

De ochtend werd afgesloten met een samenzijn in de Roomsterborg in Leek. Daar is de film die Tjerk Bekius maakte de komende weekenden in oktober te zien. Samen met een tentoonstelling over de Joden in Leek zijn schilderijen te zien van kunstenares Ada Stel die 102 portretten heeft gemaakt van vermoorde Joodse kinderen.

Hieronder een fragment van de film 'Een zwarte bladzijde', gemaakt door Bekius naar een scenario van Paul Tameling. De vertellers Hennie van der Laan en Eelke Solke schetsen daarin het einde van de familie Van Dam. Dat is een van de families die met de Stolpersteinen geëerd is.

