Drie barmannen zijn vrijgesproken van seksueel misbruik bezoekster

Drie barmannen hadden seks met een 20-jarige bezoekster van een feestcafé in Stad, maar ze vond dat ze weerloos was. Een rechtzaak volgde, maar de rechter vond dat ze wist wat ze deed. Daarom werden de drie barmannen (24, 27 en 29 jaar oud) vrijgesproken.

Het gebeurde op een zomeravond in 2016 in een feestcafé in de Poelestraat. De vrouw was onder invloed van drank en drugs. Ze loopt met één van de barmannen naar een magazijn. De twee collega's volgen en in het magazijn hebben ze seks met haar.

Volgens de barmannen liet ze op meerdere manieren weten dat ze graag seks wilde. Maar volgens haar was ze weerloos. De officier van justitie eiste twee weken geleden geen gevangenisstraf, maar 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Wist wat ze deed

De rechter vond echter niet dat ze weerloos was. Ze wist wat ze deed, concludeerde de rechter. Op camerabeelden was te zien dat de vrouw weliswaar onvast ter been was. Toch was ze in staat om te dansen en gesprekken aan te knopen. Ze lag op een gegeven moment zelfs op de bar.

Daarom werd voor vrijspraak gekozen. Ook de geëiste schadevergoeding van 18.000 euro van het slachtoffer hoeft niet betaald te worden.