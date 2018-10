Plan om dokterspost Hoogezand te sluiten: 'Dit valt rauw op ons dak'

De gemeente Midden-Groningen wil in gesprek met de Doktersdiensten Groningen over het voorstel om de huisartsenpost in Hoogezand te sluiten.

Het plan om de post te sluiten was geheim, maar werd gepubliceerd op een beveiligde website zodat huisartsen het konden lezen. Delen van het plan werden gelekt naar het Dagblad van het Noorden.

Bij wethouder Jan Jakob Boersma viel het nieuws 'rauw op zijn dak'. De gemeente heeft direct contact opgenomen met Dokterdiensten Groningen en wil begin volgende week om tafel.

'Zo'n post is een belangrijke voorziening in Hoogezand', zegt Boersma. 'Hoewel wij er als gemeente niet over gaan, wil ik toch graag weten wat de plannen precies zijn en wat wij kunnen doen om het tij te keren'.

Boersma ziet graag dat de huisartsenpost open blijft: 'Dat is voor onze bewoners natuurlijk het mooist'.

Groter plan

Het plan om de post in Hoogezand te sluiten is onderdeel van een groter voorstel van Doktersdiensten Groningen. Daarin staat dat de post in Leek korter open blijft, en is het plan om de post in Delfzijl te sluiten voorlopig van de baan.

Maar voor Hoogezand ziet het er minder rooskleurig uit, hoewel het plan niet definitief is. In november stemmen huisartsen over het voorstel en dan wordt de toekomst van de huisartsenpost in Hoogezand bezegeld.

Werkdruk verdelen

Directeur Ina Scholten van de Doktersdienst snapt de wens om de huisartsenpost open te houden, maar legt uit het moeilijker wordt om de posten te bemannen. Met het voorstel wil de Doktersdienst Groningen de werkdruk onder huisartsen gelijker verdelen.

'Huisartsen in Hoogezand blijven gewoon beschikbaar, het voorstel gaat alleen uit van een sluiting van de spoedpost. Vanuit Hoogezand ben je binnen een half uur zowel in Scheemda als in de Stad. Die afstand is goed te overbruggen.'

De doktersdienst blijft visites doen bij patiënten in Hoogezand die niet in staat zijn om zelf naar Scheemda of Groningen te reizen.

