Mojo: 'Henk Wijngaard had de beste en duurste plaatsen'

Concertorganisator Mojo snapt weinig van de kritiek van zanger Henk Wijngaard over zijn vip-kaarten bij het bezoek aan een concert van zijn nichtje Shania Twain.

'Het waren eigenlijk de beste en duurste plekken in de Ziggo Dome, in de live avenue', zegt Marjanne Manders van Mojo tegenover de NOS.

Wijngaard liep donderdagavond teleurgesteld weg bij het optreden. Volgens de Knoalster kon hij Twain amper zien en getuigden zijn gekregen kaarten van weinig respect.

'Verkeerde verwachtingen'

In een reactie tegenover de NOS laat Mojo weten de kritiek niet te snappen: 'Het waren echt fantastische plaatsen', zegt Manders.

'Wellicht wist meneer Wijngaard niet hoe groot de Ziggo Dome is en had hij andere verwachtingen. Het is nu eenmaal geen Carré, maar een zaal met 16.000 plaatsen.'

'Als hij dichter bij Shania had willen komen, dan had hij bij het podium moeten gaan staan', aldus Manders.

De kritiek zette Wijngaard op zijn facebookpagina. Het bericht is inmiddels verwijderd.



