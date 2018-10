Gedumpt afval blijkt inderdaad asbest

Het afval dat donderdag werd aangetroffen op de Industrieweg in Winschoten, blijkt inderdaad asbest. Dat meldt de gemeente Oldambt.

Het asbest lag donderdag verspreid over een lengte van een paar honderd meter op de weg. De gemeente was tot laat in de avond bezig het spul op te ruimen.

Wie er achter de illegale dumping zit, is onbekend. Vorige maand werd er asbest gevonden in een andere straat in Winschoten. Het is niet duidelijk of de twee zaken met elkaar verband houden.

