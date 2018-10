Deel dit artikel:













Windmolen brandt uit bij Rhede (Duitsland) De uitgebrande windmolen (Foto: Van Oost Media)

Vlak over de grens bij Bellingwolde, bij Rhede, is in de nacht van donderdag op vrijdag een windmolen in brand gevlogen. Dat melden Duitse media.

Het vuur ontstond in de motor. De brandweer kan daar niet bijkomen en laat daarom de turbine gecontroleerd uitbranden. Volgens de NDR is dit zeker al het derde incident met een windmolen in Nedersaksen dit jaar.