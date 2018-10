Topsportzorgcentrum toch niet vernoemd naar Arjen Robben

Het Topsportzorgcentrum van FC Groningen wordt voorlopig toch niet naar Arjen Robben vernoemd. Ook zal Robben niet aanwezig zijn bij de opening van het gebouw.

Het is wel de wens van de club om het multifunctionele gebouw naar de Bedumer te vernoemen, 'maar de complexiteit rondom naamgeving maakt dit nog niet mogelijk'.

Voorlopig blijft het Topsportzorgcentrum als werktitel gebruikt worden.

Reactie Hans Nijland

'Officiële naamgeving is een heel lastige materie en redelijk complex', zegt Hans Nijland, algemeen directeur van FC Groningen. 'Lange tijd hebben we gedacht dat we daar voor de officiële opening van het TopsportZorgCentrum uit zouden komen. Dat is niet gelukt'

Nijland gaat verder: 'Daarbij komt dat FC Groningen niet de enige bewoner van het Topsportzorgcentrum is en dat er meerdere gebruikers zijn van het gebouw. Bij naamgeving hebben alle betrokken partijen verwachtingen over en weer. Het is ons jammer genoeg niet gelukt dit voor de opening te realiseren.'

Multifunctioneel

Het gebouw krijgt onder meer een multifunctionele trainingshal voor topsporters, een sprintbaan van veertig meter en een ruimte voor krachttraining.

De onderste verdieping is geheel van FC Groningen. Op de andere drie verdiepingen komen kantoren, het spelershome van de FC, horeca en een wetenschappelijk kenniscentrum.

Lees ook:

- Naamrechten blijken struikelblok voor Arjen Robben en Topsportzorgcentrum

- Topsportzorgcentrum wordt vernoemd naar Arjen Robben