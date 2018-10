Directeur vertrekt bij Werkplein Fivelingo

Egberdien ten Brink neemt aan het eind van dit jaar afscheid als directeur van Werkplein Fivelingo. Ten Brink stond 12,5 jaar aan het roer bij het werkbedrijf en zijn voorgangers.

Fivelingo regelt de uitkeringen en re-integratie voor inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Andere kijk

In aanloop naar de fusie van die gemeenten in 2021 heeft het werkbedrijf een ander soort leiderschap nodig, zegt de Delfzijlster wethouder en bestuursvoorzitter Meindert Joostens:

'Dit besluit komt van beide kanten. Eerst leidde ze al de fusie waaruit de sociale dienst ISD Noordoost is ontstaan. Later stond ze aan het roer bij de samenvoeging met werkvoorzieningsschap Fivelingo. Het begeleiden van een derde fusie lijkt ons niet verstandig.'

Kritiek

Volgens Joostens heeft het aanstaande vertrek van Ten Brink niets te maken met de kritiek die onlangs is geuit in de gemeenteraden van Loppersum en Delfzijl.

Zo waren de raadsleden in Loppersum niet te spreken over het plan om overgebleven reserves van ISD Noordoost te gebruiken om tekorten van dit jaar op te vangen. Volgens Delfzijl moet Fivelingo veel meer samenwerken met de uitzendbranche.

Langer over gepraat

Over het besluit om afscheid van elkaar te nemen werd al langer gepraat, zegt Joostens:

'Zulke beslissingen neem je niet op korte termijn, dat zou niet goed zijn. In aanloop naar de herindeling gaat heel veel veranderen. Daar gaan we intern nu al met elkaar over in gesprek. Voor die nieuwe fase is een ander soort leiderschap nodig.'

Het bestuur gaat op zoek naar een interim-manager, die aanblijft tot de fusie van de drie gemeenten op 1 januari 2021.