'Als je vier jaar sterke groei laat zien heb je het wel in de vingers'

Net als vorig jaar staan acht bedrijven uit de provincie Groningen in de Deloitte Fast 50. In deze jaarlijkse lijst staan de vijftig snelst groeiende bedrijven van Nederland. Onderaan dit artikel staat een overzicht van deze acht ondernemingen.

Er wordt gekeken naar de omzetgroei over de vier voorgaande jaren. Hoogleraar ondernemerschap professor Aard Groen van de Rijksuniversiteit Groningen heeft respect voor snelle groeiers.

'De meeste ondernemingen zijn klein begonnen en dan kun je relatief gezien snel groeien, maar het is knap om te blijven ontwikkelen naarmate je groter wordt. Er zijn namelijk veel meer niét snelle groeiers dan bedrijven die snel groter worden.'



Vierde jaar op rij

Payt komt met stip binnen op de elfde plaats en is de hoogst genoteerde onderneming uit Groningen. Nog opmerkelijker is de prestatie van Brandfield. De directie mocht de 'Most Sustainable Grower 2018' in ontvangst nemen. Deze prijs krijgt het bedrijf dat het langst aaneengesloten in de Fast 50 staat. Brandfield heeft voor het vierde jaar op rij een notering.

Heldere keuzes

Sebastian Monteban is de oprichter van Brandfield waar inmiddels 120 mensen werken en de geplande omzet voor dit jaar 21 miljoen euro bedraagt. 'We maken heldere keuzes. We verkopen stijlitems als horloges, sierraden en tassen. Daar houden we ons aan. Een groot deel gaat online en we doen alles zelf. De verzending dus ook. We verpakken alle bestellingen als een cadeau en dat is ook onze mindset.'



Blijven groeien

Inmiddels is Brandfield wel gezakt naar plek 48. 'Ja, dat is een terechte constatering. Kijk, we worden steeds groter en dan wordt het moeilijker om relatief hoge groeicijfers te blijven realiseren. Toch blijven we hard groeien. Het is een gegeven dat de e-commerce markt booming is, maar wij groeien sneller dan het gemiddelde van de sector.'

Mensen riepen dat het nooit wat zou worden. Ik dacht daar anders over en heb volgehouden Henk Jan Bijmolt - eigenaar Gadero Hout

Computer en telefoon

Gadero Hout uit Groningen is 37ste en staat voor het derde jaar op rij in de lijst. Oprichter en eigenaar Henk Jan Bijmolt begon acht jaar geleden met een computer en een telefoon. Inmiddels staan er veertig mensen op de loonlijst. 'Toen ik begon lachten mensen me uit en riepen dat het nooit wat zou worden. Ik dacht daar anders over en heb volgehouden. Ons assortiment heeft nu tienduizend artikelen en we bezorgen bij de klant thuis.'



Kennis intensief

Groningen is goed vertegenwoordigd, Amsterdam blijft de boventoon voeren. 'De kennis intensieve industrie is sterk ontwikkeld. Groningen wordt toch gezien als de tweede ICT-stad van Nederland. En kijk maar wat er op Zernike allemaal gebeurt en de Healthy Ageing Campus van het UMCG hoort bij de snelst groeiende in Nederland.'



Nog geen drijvende krachten

Groeien is mooi, maar geeft niet onmiddellijk een leidende positie in de economie. 'Het zijn zeker belangrijke pareltjes, maar vaak nog geen drijvende krachten. MKB-bedrijven waar zeg maar honderd tot honderdvijftig mensen werken groeien minder snel, maar die zijn voor het aandeel in de economie minstens zo belangrijk.'



Waar zit de klant

Volgens Groen is het belangrijk voor ondernemers om toegang te krijgen tot relevante netwerken. 'Daar hameren we bij onze studenten ook altijd op. En kijk goed naar wat de markt vraagt en waar de klanten zitten. Bedrijven in de Fast 50 hebben dat zeker in de gaten. Als je vier jaar sterke groei laat zien heb je het wel in de vingers.'

We hebben bestaansrecht bij de gratie van de consument. Die moet je blijven begrijpen Sebastan Monteban - oprichter Brandfield

Consument begrijpen

Monteban onderschrijft dat. 'We hebben bestaansrecht bij de gratie van de consument. Die moet je blijven begrijpen. Daarvoor is het belangrijk om bijvoorbeeld je websites goed te doorgronden en alle relevante gegevens te vertalen naar management informatie.'



Uitlegvideo's

Voor Bijmolt helpt bij het vinden van klanten zijn e-commerce achtergrond. 'We zijn fanatiek op YouTube met uitlegvideo's en zetten Google zo optimaal mogelijk in om vindbaar te zijn, maar ook om meer van die klant te weten te komen.'



Keerzijde

Snelle groei heeft zeker een keerzijde. Een sprekend voorbeeld is Athleteshop. In de Fast 50 van 2017 nog met stip op zeven met een groei van 972 procent, maar aan het begin van de zomer ging de zaak van oud-schaatser Yuri Solinger failliet.

Voor sterke groei moet je een bedrijfsmodel hebben wat snel schaalbaar is. Internetbedrijven zijn daar bij uitstek geschikt voor Aard Groen -Hoogleraar ondernemerschap

Schaalbaar

Hoe voorkom je dat je kapot groeit? Groen hierover.' Je moet zorgen dat je werkorganisatie ook mee komt in de ontwikkeling. Het moet een uitgebalanceerd proces zijn. Voor sterke groei moet je een bedrijfsmodel hebben wat snel schaalbaar is. Internet bedrijven zijn daar bij uitstek geschikt voor.'



Duurzame groei

Montebankent het gevaar en handelt daarnaar. 'Wij geloven in duurzame groei. Het zou voor ons heel ongezond zijn om qua omzet in één jaar te verdubbelen. Dan heb je zoveel nieuw personeel nodig. Dat kan helemaal niet. We sturen op onze omzet en afwijkingen daarin monitoren we voortdurend.'



Het kraakt wel eens

Ook bij Bijmolt is de groei niet tegen te houden. 'Bij ons kraakt het ook wel eens, maar we zijn een nuchter Gronings bedrijf en staan met beide benen op de grond. Het is nu nog net te behappen met de groeicijfers die we nu halen. Bovendien ben ik zuinig op mijn mensen.'



Tientallen procenten

Gardero Hout mikt erop om volgend jaar weer in de lijst te staan om dan een gooi te doen naar de titel 'Most Sustainable Grower 2019'. 'We groeien dit jaar weer tientallen procenten en ik hoop dat het genoeg is om kijkend over een periode van vier jaar in de Fast 50 te blijven,' besluit Bijmolt zijn verhaal.

Onderstaand een overzicht van de acht Groninger bedrijven in de Deloitte Fast 50.