Naamrechten blijken struikelblok voor Arjen Robben en Topsportzorgcentrum

Arjen Robben had graag zijn naam verbonden aan het Topsportzorgcentrum in Groningen, maar de rechten daarbij kwamen niet op papier. Dat zegt zijn vader Hans Robben.

'Arjen was vereerd om het te doen en draagt Groningen een warm hart toe', zegt hij.

'Maar de naamrechten moeten wel op papier, dat hebben we ook gezegd. Zijn naam moet beschermd worden, maar dat kregen ze er niet op tijd op.'

Afgeblazen

Zoon Arjen Robben zou zaterdag het nieuwe Topsportzorgcentrum openen, maar vrijdagmiddag bleek dat niet door te gaan.

Robben is nu ook niet meer aanwezig bij de opening. Voorlopig blijft het Topsportzorgcentrum als werktitel gebruikt worden.

Nijland: 'complexe materie'

'Naamsgevingsrechten, dat is enorm complex', zegt ook directeur Hans Nijland van FC Groningen. 'Zeker hier ook, omdat je niet alleen van doen hebt met FC Groningen. Er zitten meerdere gebruikers in het complex, zoals VNO-NCW.'

'We hebben van de week nog een van de voormannen van VNO-NCW gehoord die zei dat hij dan ook verwachtte dat Robben dan eens mee zou gaan op een handelsmissie. Of dat een grap was, dat weet ik niet. Maar het geeft wel aan dat alle partijen er hun wensen en ideeën over hebben.'

'Nogmaals, het is complex', gaat Nijland verder. 'Kijk hoe het gegaan is met de Amsterdam Arena. Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat dat de Johan Cruijff Arena werd.'

'Hartstikke jammer'

'Ik vind het hartstikke jammer dat we er niet uit zijn gekomen. Arjen is toch de exponent van onze opleiding en een voorbeeld voor heel veel jonge voetballers. Maar helaas, het is niet anders.'

