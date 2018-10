De 4 Mijl lopen met donorlongen: 'Twee jaar geleden deed niks het meer'

'Ik was een omhulsel, niks deed het meer. Ik werd in leven gehouden door machines.' Twee jaar geleden kreeg Chermaine Kwant donorlongen en zondag loopt ze de 4 Mijl van Groningen.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



Ook Babette Ketelaar loopt de 4 Mijl. Zij werd midden in de nacht gebeld door het ziekenhuis met de boodschap dat er donorlongen voor haar waren. 'Het moeilijkste was afscheid nemen van mijn kindjes.'

Beide vrouwen lopen voor een goed doel: het transplantatiecentrum van het UMCG. Fysiotherapeut en onderzoeker Edwin van Adrichem vertelt wat er gaat gebeuren met het ingezamelde geld.

Tobben over Robben

Arjen Robben zou zaterdag het Topsportzorgcentrum in Stad openen en daarmee zijn naam verbinden aan het complex, maar dit blijkt niet door te gaan. FC Groningen-watcher Stefan Bleeker vertelt waarom hij dit een 'blunder van jewelste' vindt.

Henk Wijngaard: 'Ze was een stipje in de verte'

Het was de grote droom van Henk Wijngaard: het concert bijwonen van zijn nichtje Shania Twain in de Ziggo Dome. Wijngaard had VIP-kaarten, maar de avond liep uit op een deceptie. De zanger vertelt wat er gebeurde.

From Russia with dove

Postduivenhouder Harm Hilbolling uit Musselkanaal wist niet wat hij zag. Tussen zijn duiven zat ineens een vogel die van wel heel ver komt: uit Rusland.. Ronald neemt een kijkje bij duif Ruska.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.