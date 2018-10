'Stervende zwaan' gaat voor toptijd in 4 Mijl

Susan Krumins en Maureen Koster gaan zondag het Nederlands record aanvallen op de 4 Mijl. Beide atletes zullen hoogstwaarschijnlijk tot en met de laatste meters op de Vismarkt strijden om het record.

Het record staat op 19 minuten en 59 seconden, gelopen door Koster in 2015. Een jaar daarvoor was Krumins zes seconden langzamer dan de toptijd. 'Ik denk dat wij allebei qua niveau veel betere atleten zijn in vergelijking met een paar jaar geleden. Dus we zullen er allebei onder kunnen duiken', zegt Krumins bij de presentatie van een deel van de topatleten.

Drang

'Ik denk dat Susan op dit moment beter is. Kijk ook maar naar haar fantastische prestatie bij de tien kilometer op het EK. Maar dat doet niet af aan mijn drang en wil om het beste te laten zien.' vertelt Koster. Ze kent haar plek, maar legt zich niet zomaar neer bij een nederlaag.

Krumins is in vorm. En dat al langere tijd. Onlangs liep ze naar de derde plek bij de Dam tot Dam Loop. Maar ze is dit jaar toch vooral op het netvlies blijven hangen door haar zilveren medaille op de tien kilometer bij de Europese Kampioenschappen. Vooral na haar race.

Stervende zwaan

Ze zakte een paar meter na de finish als een stervende zwaan naar de grond. Uitgeput van de inspanning door haar beste prestatie op een groot toernooi. 'Mijn specialiteit is om alles te geven in een wedstrijd. Mentaal ben ik supersterk. Dat is een van mijn krachten om de Afrikaanse meiden proberen te verslaan.' Daar zou ze zondag zomaar in kunnen slagen.

Dat lijkt niet weggelegd voor Koster. Ze zit in een opbouwfase richting het EK Cross in december. 'Ik loop wedstrijden om steeds beter te worden. Daarnaast wil ik gewoon zorgen dat ik m'n krachten goed verdeel.'