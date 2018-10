Deel dit artikel:













Justitie eist cel in oude hennepzaak (Foto: Politie Groningen)

Voor het telen van hennep in 2015 en 2016 is tegen een 49-jarige man uit Groningen eem half jaar cel geëist. De man had ruim 800 hennepplanten in Haren en Hoogezand.

Een sterke henneplucht verraadde de beide kwekerijen. De stroom werd illegaal getapt. Volgens de officier van justitie heeft de man meerdere oogsten gehad. De illegale winst van destijds wil hij op de Stadjer verhalen. Het gaat om een bedrag van ruim 66.000 euro. Ouderdom De Groninger heeft een oud en mager strafblad. Hij is na de aanhouding in oktober 2016 niet meer bij justitie in beeld geweest. De officier woog dit in zijn eis mee. Ook hield hij rekening met de ouderdom van de zaak. Volgens de advocate van de verdachte zijn er er tijdens het vooronderzoek fouten gemaakt.

Zo zou een pand zonder toestemming zijn doorzocht. Dit moet de rechtbank in de beoordeling meewegen, vindt advocate Maartje Schaap. De uitspraak is over twee weken.