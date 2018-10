'Dit weekend zomers warm, maar daarna houdt het op'

Ben je liefhebber van zomers weer? Geniet er nog maar even van. Het wordt dit weekend recordwarm met op zaterdag plaatselijk 26 graden. 'Maar daarna houdt het op', voorspelt weervrouw Harma Boer.

Voor het zover is, eerst even terug naar dit weekend. 'Zomers warm', aldus Harma. 'Het is nooit zo laat in het jaar zo warm geweest. In 1921 was het zomers warm op 10 oktober en dit jaar op zaterdag 13 oktober dus weer. Een record.'

Droge evenementen

Dit betekent dat de alternatieve 4 Mijl, de 4Mijl4You, zaterdagavond droog en zwoel verloopt. De 4 Mijl op zondag wordt warm met 22 tot 24 graden.

Aan het einde van de dag volgt een weersomslag met regen. Het kwik komt maandag niet meer boven de 20 graden. Dinsdag, de dag van de Zuidlaardermarkt, blijft het wel droog.

'Het is nu echt wel op'

Zomers wordt het na dit weekend niet meer volgens Harma. 'Voor de komende 14 dagen liggen er lagere temperaturen in het verschiet. De temperatuur gaat richting 13 of 14 graden, dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Ik denk dat het warme weer nu echt op is.'

Na droogte komt regen (of sneeuw)

Harma acht de kans groot dat we weer moeten wennen aan een beste plens regen of later in het jaar sneeuw. 'Na een hele droge periode volgt vaak weer een beste periode met heel veel regen. Ik vermoed dat dit eraan zit te komen. En bij een winterdag verdampt er niks, dus dan krijg je weer andere problemen.'