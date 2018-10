Gevangenis Ter Apel zit te springen om personeel

De penitentiaire inrichting in Ter Apel zit te springen om personeel. 'We zijn opzoek naar beveiligers, inrichtingswerkers, arbeidsmedewerkers en sportinstructeurs', aldus voorzitter Miranda Smit van de ondermeningsraad.

Het gaat om 35 tot 40 vacatures. 'We zijn flink aan het uitbreiden', vertelt Smit. 'De gedetineerden werken momenteel één dagdeel per dag. Het is de bedoeling dat ze straks hele dagen gaan werken. En ook op zaterdag. Dat betekent automatisch dat we meer personeel nodig hebben.'

Meerpersoonscellen

Bovendien zullen binnenkort de meerpersoonscellen in gebruik genomen worden. Ook daarvoor is volgens Smit extra personeel nodig. 'Zodra het personeel op sterkte zullen deze cellen gevuld worden. Daar hebben we er vijftig van in onze inrichting. De verwachting is dat ze vanaf 1 januari in gebruik genomen worden.'

Behalve dat er flink uitgebreid wordt, zijn er de afgelopen periode ook een aantal collega's vertrokken. 'De arbeidsmarkt trekt aan. Er zijn mensen die met pensioen gaan, maar we zien ook mensen naar andere inrichtingen vertrekken. Collega's die hier soms al meer dan vijftien jaar werken en nu hun kans grijpen en vertrekken.'

Noodklok

Vakbond FNV luidde vrijdag trouwens de noodklok naar aanleiding van de recente misstanden in de gevangenis in Zaanstad. Deze week lekten foto's en video's uit van feestende gedetineerden. Ze waren onder invloed van drank en drugs en in het bezit van mobiele telefoons. 'Wantoestanden zoals in Zaanstad herkennen wij niet. Maar wij vinden helaas ook regelmatig smartphones en drugs', aldus de voorzitter van de OR.

'De toename van het aantal mobiele telefoons binnen de muren van de gevangenis vinden wij ook zorgwekkend. We doen er alles aan om de smokkel te voorkomen, maar het blijft gewoon lastig', vervolgt Smit. Er wordt geen extra personeel ingezet om dit soort zaken te voorkomen. De vacatures die er nu zijn hebben voornamelijk te maken met de geplandde uitbreiding.'

Wie geinteresseerd is in een baan in de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel kan terecht op de website: werkenvoornederland.nl