Bij een ongeval op de provinciale weg N387 ter hoogte van Kolham is vrijdagavond een 22-jarige automobilist uit Muntendam om het leven gekomen.

De auto kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een andere wagen, waarin een echtpaar uit Leek zat. De identiteit van de tweede vrouw in deze auto is nog niet bekend.

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.