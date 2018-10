Deel dit artikel:













Aantal woningen in Hoogezand ontruimd na gaslucht (Foto: Dennis Venema)

Een aantal woningen in een flat aan de Reviusstraat in Hoogezand is vrijdagavond ontruimd. In de kelder van de flat hangt een sterke gaslucht.

De brandweer heeft daarom besloten om uit voorzorg een aantal woningen te ontruimen. Medewerkers van Enexis hebben inmiddels het gas afgesloten.