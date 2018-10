Deel dit artikel:













Vrouw gewond bij steekpartij in Musselkanaal (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Bij een steekpartij in Musselkanaal is vrijdagavond een vrouw ernstig gewond geraakt. Het incident vond plaats in een woning aan de Technicumsstraat.

De vrouw is behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.