Column: Robbenborg

Sinds de Euroborg eerst Noordlease Stadion en vervolgens Hitachi Capital Mobility Stadion is gaan heten, kijken we hier nergens meer van op.

Het vertrouwde Aldel heet al lang DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A., het voormalige PPG gaat door het leven als NEG, en Akzo Delfzijl heet sinds deze week Nouryon.

Nouryon. Daar sta je dan als werknemer met dertig dienstjaren bij Akzo, op een feestje: 'En, waar werk jij?' Blozend: 'Nouryon.' 'Is dat niet een mosterdmakerij of zo?' 'Nee, vroeger heetten we Akzo, maar met een nieuwe eigenaar kregen we ook een nieuwe naam.' Je kunt wel door de grond gaan van schaamte voor het verraad jegens die degelijke en stoere naam Akzo, je voelt elke loyaliteit met die nieuwe baas met zijn stomme naam uit je wegstromen, tot je ontdekt dat je gesprekspartner de lijnen trekt in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Je slaat meteen terug: 'Is dat niet ergens in Japan of zo?'

Namen zijn als kleren. Een nieuwe naam of een nieuwe jas, het is een schijnbaar eenvoudige operatie, maar het doet wel degelijk wat met je identiteit. De omgeving moet er op zijn minst even aan wennen. Je zou denken dat het ware zelf schuilgaat áchter die naam of ónder die jas, maar dat is niet zo. Het is een illusie dat je naakt pas helemaal jezelf bent. Integendeel. Probeer maar eens uit op straat, ineens kent niemand je meer. Met namen is dat niet anders. Je kan nog beter een slechte naam hebben dan in het geheel geen naam. En blijkbaar ook liever een slechte naam dan een oude naam. Vandaar dat bedrijven en instellingen zonder enige terughoudendheid Nouryon, Zinn, Iederz, Lefier, Alliander, Payt, of Lentis gaan heten. Wat het oproept of betekent dondert niet, als het maar in het telefoonboek staat. Zo zou de NAM zich langzamerhand wel eens GEEFT mogen noemen.

Begrijpelijk dus ook dat het vandaag te openen Topsportzorgcentrum (mediteer een minuutje op de betekenis van dit woord en probeer het voor de grap vijf keer achter elkaar snel uit te spreken) van FC Groningen óók een naam wilde. Want gewoon maar Topsportzorgcentrum is ook maar weer zo Topsportzorgcentrum. Dus zoiets als Robbenborg of Arjenhal was best een aardig idee. Een Groningse topsporter die veel zorg nodig heeft, prima gekozen, veel beter dan Nouryon en bovendien was die naam al bezet. Al krijg je bij Arjen Robben Topsportzorgcentrum wel associaties met Willy Dobbe-plantsoen en Toon Hermans-ziekenhuis.

Maar het feest gaat niet door want de 'naamrechten staan niet op papier'. Hoe dat precies zit, kan niemand uitleggen, maar je mag niet zomaar iemands naam op een sporthal spijkeren. Er is blijkbaar ergens een eigenaar van de naam Arjen Robben. Misschien heeft een of ander reclamebureau wel de naamrechten, of de shirtjesverkoper van Bayern München. Wie het ook moge zijn, hij plaatst zichzelf in een mooie traditie, want de oudtestamentische God deed indertijd ook al buitengewoon moeilijk over het uitspreken van Zijn naam, jhwh. Of misschien is rjn rbbn zelf wel de eigenaar.

Hoe dan ook, het is maar een naam, die je uit kunt trekken als een jas. Als Akzo Delfzijl zomaar ineens van naam kan veranderen, kan het Topsportzorgcentrum over een paar jaar ook weer worden omgedoopt. Tot Nouryon-hal of zo. Die naam is dan vast weer beschikbaar.