Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Met aardgascondensaat vervuild riool is afgesloten (Foto: De Vries Media)

In Farmsum zijn vrijdag- op zaterdagnacht werkzaamheden uitgevoerd aan de rioolbuis waar afgelopen week aardgascondensaat uit is gelekt. Daarbij is een rioolstop vervangen om nieuwe verontreinigingen te voorkomen.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Dat zegt wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl. Zekerheid Het riool kon afgesloten worden, maar er is geen honderd procent zekerheid dat de bestaande stop de druk aan kan bij regenval. 'Als we druk op het rioolsysteem krijgen, zijn we bang dat de stop het begeeft', zegt Rijzebol. 'Dus dan moet je de stop vernieuwen, zodat hij elke druk kan houden. Zelfs bij overloop van het riool.' Capaciteit Door de afsluiting kan voorkomen worden dat het oppervlaktewater weer vervuild raakt. 'De verontreiniging is nu geïsoleerd.' De NAM heeft volgens de wethouder extra capaciteit gecreëerd om het resterende vervuilde water op te slaan. Werkzaamheden aan de rioolbuis worden uitgevoerd (foto: De Vries Media).

Via riool Vorige week donderdag belandde het aardgascondensaat in het kanaal, nadat een lekbak bij het tankenpark van de NAM overstroomde. Via een putje liep het via het riool voor hemelwaterafvoer naar het kanaal. De NAM liet weten het incident te betreuren. Het bedrijf heeft personeel en materieel beschikbaar gesteld voor het schoonmaken van de riolering. Ook gaat de NAM onderzoeken hoe het mis kon gaan met de lekkage. Strafrechtelijk onderzoek Ook het Openbaar Ministerie doet onderzoek. Het verdenkt de NAM ervan in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld en is daarom een strafrechtelijk onderzoek gestart. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen werkt daaraan mee. Eerdere lekkage Vorig jaar zomer kreeg Farmsum ook al te maken met een lekkage van aardgascondensaat bij het tankenpark van de NAM. Bij het overladen naar een schip vergat een matroos of schipper een kraan dicht te draaien, waardoor 2.500 liter giftige vloeistof in het water belandde. De havenkade werd toen uit voorzorg ontruimd. Lees ook: - Laatste condensaatresten verdampen: 'En daar loop je vrolijk in rond'

- NAM 'betreurt gezondheidsklachten' door lekkage Farmsum

- Olievlek Farmsum is giftig aardgascondensaat van de NAM