Stiekeme autorit van 18-jarige zonder rijbewijs valt in het water De auto waarmee de 18-jarige stiekem een ritje maakte, ligt in het water. (Foto: Marc Dol/112 Groningen)

Een 18-jarige jongen is in de nacht van vrijdag op zaterdag met een auto in de sloot beland. Het ongeval gebeurde op de Noorderkanaalweg, naast de N366 bij Vledderveen.

Ondanks het niet hebben van een rijbewijs besloot de jongen 's nachts stiekem een ritje te maken. In het donker miste hij een bocht, waarna hij via de berm in de sloot belandde. De 18-jarige heeft voor zijn actie een proces verbaal gekregen. Hij was niet onder invloed van alcohol en raakte niet gewond bij het ongeval.