Duizenden mensen in Oost- en Noord-Nederland gedupeerd door lek bij Achmea

De persoonlijke gegevens van duizenden klanten van verzekeraar Achmea zijn door een lek op straat komen te liggen.

Dat meldt De Stentor. Zo'n 10 duizend mensen zouden het slachtoffer zijn geworden van het lek. De meeste van deze slachtoffers wonen in Oost- en Noord-Nederland. In sommige bestanden staat ook omschreven hoeveel geld mensen uitgekeerd hebben gekregen.

Betreurenswaardig

Onder andere BSN-nummers, namen en adressen zijn in verkeerde handen gevallen. Fleur Bello, woordvoerder van Achmea zegt tegen De Stentor dat het lek bij hun bekend is, en dat ze 'betreuren' wat er gebeurd is.

'We hebben gesproken met een medewerker in Apeldoorn, via wie het lek lijkt te zijn ontstaan.'

Er wordt gedacht dat iemand uit de omgeving van deze medewerker de gegevens heeft verkregen en ze verder heeft verspreid. Wat hier het mogelijk motief voor was wil Achmea niet zeggen.

Niet geïnformeerd

Omdat Achmea er vanuit ging dat de gegevens niet verder waren verspreid, hebben ze de duizenden klanten niet geïnformeerd.

'Dat hebben we ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven. Maar nu is het toch verder verspreid. Omdat er een medewerker bij betrokken was, was het ook erg privacygevoelig.'

Volop aan de slag

Zaterdag werd bekend dat Achmea alsnog alle klanten gaat informeren die slachtoffer zijn geworden van het omvangrijke datalek.

'We gaan de klanten die dit betreft zo spoedig mogelijk informeren en zijn hier inmiddels volop mee aan de slag. Het betreft klanten met een pensioenuitkering uit een verzekering', verklaart Achmea op haar website.

Het bedrijf kon zaterdagochtend niet toelichten waarom het alsnog de getroffen verzekerden gaat benaderen.

