Groningse telecomprovider weigert klantenbestand preventief aan politie te geven

Telecomproviders zijn verplicht om preventief de persoonlijke gegevens van alle klanten te overhandigen aan de politie, maar het Groningse Voys weigert dat.

Dat vertelt directeur Mark Vletter. Hij is er niet van overtuigd dat er altijd zorgvuldig wordt omgegaan met die zogeheten NAW-gegevens, wat staat voor naam, adres en woonplaats.

Klantenbestand

Elke dag kopiëren bijna alle Nederlandse telecom- en internetproviders verplicht hun voltallige klantenbestand naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat politie en justitie er bij kunnen.

Vervolgens zoeken de opsporingsdiensten daar per jaar gegevens over zo'n twee miljoen ip-adressen en telefoonnummers in op: vorig jaar gebeurde dat ruim 2,2 miljoen keer.

Onzorgvuldigheid

Vrijdag bracht de NOS naar buiten dat het zogeheten Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) niet altijd zorgvuldig omgaat met deze gegevens.

Zo is er 'onduidelijkheid' over sommige regels die moeten worden gevolgd, wordt informatie waarschijnlijk te lang bewaard en er is te weinig controle op wie er toegang toe heeft.

Verouderd systeem

Dat is waarom Vletter niet preventief alle data overhandigt. 'Wij willen de privacy van onze klanten waarborgen. Maar zolang het CIOT ons geen veiligheidsgarantie geeft, doen wij dat niet.'

Hij wijst erop dat de politie een verouderd systeem gebruikt. 'Ze kunnen niet achterhalen wie, wanneer en waar er gegevens worden geraadpleegd. Als wij, dat wetende, dan gegevens overhandigen, overtreden wij de wet.'

Rechtszaak

Volgens het CIOT is Voys de enige die weigert om gegevens preventief te verstrekken. Die weigering duurt inmiddels zes jaar, maar een rechtszaak blijft vooralsnog uit.

Vletter: 'Als de overheid die zaak zou verliezen, dan zouden ook andere providers geen gegevens meer hoeven te overhandigen.'

Het is volgens hem niet zo dat Voys helemaal geen gegevens overhandigt. 'Dat doen wij wel bij een concreet verzoek van de politie om een bepaald telefoonnummer of ip-adres. Dat gebeurde dit jaar tot dusver 27 keer.'

Gemiddeld gebeurt dat volgens Vletter zo'n 30 à 40 keer per jaar.

Te rade gaan

De andere providers, zoals KPN, Ziggo en T-Mobile, mogen volgens Vletter weleens bij zichzelf te rade gaan. 'Zij verstrekken al jarenlang privacygevoelige informatie, terwijl ze weten dat er geen garantie is dat die gegevens zorgvuldig worden behandeld.'