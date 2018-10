Damster Nicolaïkerk staat symbolisch in de stutten

De Nicolaïkerk in Appingedam is zaterdagochtend symbolisch in de stutten gezet door actievoerders. (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

De Nicolaïkerk in Appingedam is zaterdagochtend symbolisch in de stutten gezet door actievoerders van de groep 'Ons laand, ons lu'. Ze vragen daarmee aandacht voor erfgoed dat beschadigd wordt door de gaswinning.

In september werd duidelijk dat de niet zo lang geleden gerestaureerde kerk weer vol met scheuren zit.

Gescheurde steunbeer

'De zaak glijdt uit elkaar', zegt Gert Vrieling, een van de actievoerders. 'Daar zit een enorme scheur dwars door de steunbeer. Daarom hebben we de actie met de stutten.'

De actie in Appingedam is volgens Vrieling onderdeel van een wereldwijde actie. 'Die heet de Global Gas Down, Frack Down. De gaswinning moet naar beneden en we moeten het fracken verbieden. Dat kan onder andere door ons energieverbruik naar beneden te brengen. Daar praten we over met mensen die langslopen.'

