Vliegtuigje stort neer in Onstwedde; één persoon ernstig gewond (update) Neergestort vliegtuigje wordt geblust. (Foto: Marc Dol/112 Groningen)

Aan de Vosseberg in Onstwedde is rond 12.50 uur een ultralightvliegtuig neergestort, vlakbij het vliegveld. Er zat één persoon in het vliegtuig, deze is ernstig gewond geraakt.

Het elektrische vliegtuig ligt in het weiland en is inmiddels geblust. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder de traumahelikopter. Luchtvaarttoezicht is onderweg om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval.