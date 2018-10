Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vliegtuigje stort neer in Onstwedde; piloot om het leven gekomen (update) Neergestort vliegtuigje wordt geblust. (Foto: Marc Dol/112 Groningen)

Aan de Vosseberg in Onstwedde is rond 12.50 uur een zogeheten ultralightvliegtuig neergestort, vlakbij het vliegveld. De 55-jarige piloot uit Drachten is daarbij om het leven gekomen.

Volgens de politie is de man nog gereanimeerd, maar overleed hij ter plekke aan zijn verwondingen. Brand Het elektrische vliegtuig dat in een weiland terechtkwam, vloog na de crash in lichterlaaie en brandde grotendeels uit. Omdat de brandweer bang is dat de accu's van het vliegtuig alsnog ontbranden, blijven brandweerlieden het wrak de komende uren koelen met water. Het gaat om een toestel van het Sloveense bedrijf Pipistrel Aircraft. Een soortgelijk vliegtuigje landde deze zomer bij wijze van proef nog op Groningen Airport Eelde. Ook de fatale vlucht zou een test zijn geweest. Het is niet bekend of het om exact hetzelfde toestel gaat. Oorzaak nog onbekend De oorzaak van de crash nog vooralsnog onbekend. De dienst Luchtvaarttoezicht van de politie is ter plekke om daar onderzoek naar te doen. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie neemt dat vermoedelijk maanden in beslag.