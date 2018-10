Overzicht: Ongelukken met ultralightvliegtuigen gebeuren vaak rond Stadskanaal

Het vliegen met zogenaamde ultralightvliegtuigen is een populaire maar niet ongevaarlijke bezigheid.

Voor wie graag wil vliegen is een ultralight, ook wel ULV genoemd, de simpelste en goedkoopste oplossing. Wie een brevet heeft, kan een vliegtuig huren bij een vliegclub voor minder dan 100 euro per uur.

Minder zwaar

ULV's mogen maximaal 450 kilo wegen, hebben maximaal 100 pk motorvermogen en slechts een beperkte actieradius. Omdat ze op een lage hoogte en met beperkte snelheid vliegen, zijn de eisen die aan het pilotenbrevet voor ULV's worden gesteld dan ook minder zwaar.

Waar de opleiding voor verkeersvlieger al snel meer dan een ton kost, heb je een ULV-brevet voor 'slechts' 7500 euro.

Vledderveen

In de provincie Groningen wordt er vooral met ultralights gevlogen vanaf vliegveld Stadskanaal in Vledderveen. Vandaar dat ongelukken met deze toestellen zich rond die plek concentreren. Want helemaal zonder risico is het vliegen met een ULV niet.

Overzicht

Hieronder een overzicht van de ernstigste ongelukken in onze provincie van de afgelopen jaren:

- Op 24 april 2002 botste een Belgische F-16 in de buurt van Sellingen op een ULV. Eén van de twee piloten van de F-16, en de bestuurder van de ultralight kwamen daarbij om het leven.

- Op 2 april 2002 was er ook al een ULV vlak na de start verongelukt en kwam terecht in een akker in Mussel. Daarbij kwamen twee inzittenden, mannen uit Sellingen en Meeden, om het leven.

- In het voorjaar van 2006 kwamen twee mensen om het leven met ULV's.

- Op 22 april 2006 stortte een ULV neer in een woonwijk in Stadskanaal, de piloot kwam daarbij om het leven.

- Een week eerder, op 15 april 2006 stortte een 59-jarige instructeur uit Marum met zijn vliegtuigje neer tegen de hangar van vliegclub Westerwolde in Vledderveen.

- Op 15 januari 2012 kwam een 54-jarige man uit Borger-Odoorn om het leven toen zijn ULV in een weiland aan de Bovensteveenweg in Mussel neerstortte. Hij was de enige inzittende. Het vliegtuig was afkomstig van het vliegveld bij Vledderveen.

- En vandaag, op 13 oktober 2018, was er dus wederom een ernstig ongeval.

